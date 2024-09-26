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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1913 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1913 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1913 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,687

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7526 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 35000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - June 6, 2018
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Lanz München - December 12, 2011
Продавец Lanz München
Дата 12 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1913 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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