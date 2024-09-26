Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1913 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,687
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7526 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 35000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 12 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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