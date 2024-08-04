Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1898 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 106,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1898
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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