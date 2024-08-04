Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1898 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1898 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1898 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 106,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Coin Cabinet (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (12)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (2)
  • SINCONA (5)
  • Sonntag (5)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (10)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
562 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF40 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Coin Cabinet - June 28, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Spink - June 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1898 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1898 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск