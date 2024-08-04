Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года F "Вюртемберг". Пьедфорт. Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Пьедфорт. Пробные
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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