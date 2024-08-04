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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года F "Вюртемберг". Пьедфорт. Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Пьедфорт. Пробные

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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