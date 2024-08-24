Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1913 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,675
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1913 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3688 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2013.
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- Westfälische (1)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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