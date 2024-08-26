Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1912 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 251,224
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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