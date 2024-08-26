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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1912 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1912 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1912 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 251,224

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 222 USD
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1912 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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