Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1908 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 451,370
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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