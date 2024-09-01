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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1908 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1908 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1908 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 451,370

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе GINZA - August 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - May 26, 2022
Продавец Heritage
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1908 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1908 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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