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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1902 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1902 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1902 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 815,620

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Pesek Auctions - September 5, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 F "Вюртемберг" на аукционе Coin Cabinet - March 25, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1902 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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