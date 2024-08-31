Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1902 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 815,620
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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