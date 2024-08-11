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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 591,927

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе AURORA - June 26, 2024
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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