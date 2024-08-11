Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 591,927
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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