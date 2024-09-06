Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1900 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 515,885
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 480 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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