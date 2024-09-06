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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1900 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1900 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1900 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 515,885

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1900 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 480 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1900 F "Вюртемберг" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1900 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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