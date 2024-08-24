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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1899 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1899 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1899 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 537,571

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5560 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - July 1, 2023
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1899 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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