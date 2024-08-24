Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 537,571
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5560 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 410 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Darabanth (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (13)
- Heritage (2)
- Höhn (2)
- ibercoin (4)
- Jean ELSEN (2)
- Katz (1)
- Künker (9)
- SINCONA (1)
- Sonntag (3)
- Teutoburger (4)
- TMAJK sro (2)
- WAG (5)
- WCN (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
- Zöttl (3)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 марки 1899 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск