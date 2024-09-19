Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 144,001
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 725 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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