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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 144,001

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 725 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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