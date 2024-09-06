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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1896 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1896 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1896 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 351,031

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2156 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Schulman - June 22, 2023
Продавец Schulman
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1896 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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