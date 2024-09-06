Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 351,031
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2156 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Для продажи 2 марки 1896 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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