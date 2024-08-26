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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1893 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1893 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1893 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 174,055

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1893
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1519 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 2 марки 1893 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1893 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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