Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1893 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 174,055
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1519 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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