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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1888 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1888 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1888 года F "Вюртемберг" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 123,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1888
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2706 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 15, 2024
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Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1888 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1888 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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