Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1888 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 123,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1888
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2706 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Cayón (2)
- Emporium Hamburg (7)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (17)
- Heritage (4)
- Höhn (4)
- Katz (1)
- Kroha (1)
- Künker (41)
- MARCINIAK (1)
- Meister & Sonntag (2)
- Möller (4)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Reinhard Fischer (3)
- Sonntag (3)
- Teutoburger (21)
- UBS (1)
- WAG (16)
- Westfälische (5)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 марки 1888 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск