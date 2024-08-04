Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1913 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,038
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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