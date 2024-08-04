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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1913 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1913 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1913 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,038

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • WAG (3)
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - March 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1913 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1913 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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