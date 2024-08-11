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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1912 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1912 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1912 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,353

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6247 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1912 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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