Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1912 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,353
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6247 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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