Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1911 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,337
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (8)
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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