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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1910 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1910 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1910 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,229

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4355 проданному на аукционе Auction World за 1010000 JPY. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6816 $
Цена в валюте аукциона 1010000 JPY
Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - April 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 F "Вюртемберг" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1910 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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