Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1910 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,229
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4355 проданному на аукционе Auction World за 1010000 JPY. Торги состоялись 27 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
6816 $
Цена в валюте аукциона 1010000 JPY
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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