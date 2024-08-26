Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,189
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2600 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (9)
- Coins of History (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Frühwald (1)
- Gärtner (3)
- Gorny & Mosch (5)
- Grün (3)
- HIRSCH (3)
- Höhn (6)
- Künker (26)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (3)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (9)
- UBS (5)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (9)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 10 марок 1909 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск