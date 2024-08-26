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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,189

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2600 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Coins of History - January 15, 2023
Продавец Coins of History
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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