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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1906 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1906 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1906 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,164
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 775 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - August 22, 2019
Германия 10 марок 1906 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - August 22, 2019
Продавец Heritage
Дата 22 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1906 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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