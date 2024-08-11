Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1906 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,164
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1662 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 775 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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