Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1905 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 199,312
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность XF
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