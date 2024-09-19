Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1903 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,402
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1903 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Сохранность XF
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