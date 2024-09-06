Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 110,262
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 70809 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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