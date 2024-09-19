Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1900 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1900
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1900 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3103 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Erwin Dietrich (1)
- Felzmann (2)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (3)
- Höhn (1)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (10)
- Möller (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (3)
- Teutoburger (11)
- UBS (3)
- VL Nummus (1)
- WAG (7)
- Zöttl (2)
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 марок 1900 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск