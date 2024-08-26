Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1896 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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