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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1896 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1896 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1896 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1896 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1896 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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