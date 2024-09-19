Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1893 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1893
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 6200 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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