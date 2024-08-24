Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 271,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность VF
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