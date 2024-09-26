Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 205,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 10500 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1874 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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