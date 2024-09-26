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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1874 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 205,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 10500 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Palombo - March 8, 2019
Продавец Palombo
Дата 8 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Lugdunum - November 15, 2018
Продавец Lugdunum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Jean ELSEN - September 7, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 7 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1874 F "Вюртемберг" на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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