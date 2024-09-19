Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1903 года A "Вальдек-Пирмонт" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1903
- Правитель Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонтский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Вальдек-Пирмонт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 34800 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
10018 $
Цена в валюте аукциона 9200 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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