20 марок 1903 года A "Вальдек-Пирмонт" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Вальдек-Пирмонт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 34800 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

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