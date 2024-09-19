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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1903 года A "Вальдек-Пирмонт" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1903 года A "Вальдек-Пирмонт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1903 года A "Вальдек-Пирмонт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1903
  • Правитель Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонтский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Вальдек-Пирмонт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 34800 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12848 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
10018 $
Цена в валюте аукциона 9200 EUR
Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Aurea - December 2, 2023
Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Вальдек-Пирмонт" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1903 "Вальдек-Пирмонт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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