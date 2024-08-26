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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1914 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1914 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1914 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,292,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1914 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4443 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (4)
  • Künker (2)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Имперская монета (1)
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность MS62
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1914 J на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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