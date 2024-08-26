Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1914 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,292,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1914 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4443 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Reinhard Fischer (3)
- Имперская монета (1)
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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