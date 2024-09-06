Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1914 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,525,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1914 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2242 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS65 CGC
Цена
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