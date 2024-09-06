Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1914 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1914 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1914 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,525,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1914 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2242 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (5)
  • Künker (2)
  • MUNZE (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (24)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Денга1700 (1)
  • Русское Наследие (4)
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 440 RUB
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS65 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1914 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1914 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск