Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1913 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 817,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3238 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.
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