Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1913 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3050 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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