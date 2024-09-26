Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1913 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,003,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4055 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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