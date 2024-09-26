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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1913 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1913 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1913 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,003,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4055 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Numismática Leilões - August 11, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - January 21, 2014
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1913 F на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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