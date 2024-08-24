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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1913 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1913 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1913 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31512 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Karamitsos - December 5, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Stack's - August 11, 2020
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Stack's - August 11, 2020
Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Karamitsos - September 8, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - June 10, 2000
Германия 1/2 марки 1913 E на аукционе Heritage - June 10, 2000
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность PF68 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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