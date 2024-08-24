Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1913 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31512 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 5 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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