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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1913 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1913 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1913 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,419,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Stack's - February 12, 2019
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - December 20, 2018
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - December 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Stack's - October 17, 2018
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - October 1, 2013
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - May 9, 2010
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - October 11, 2009
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1913 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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