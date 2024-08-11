Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1913 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,419,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1913 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (5)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Karamitsos (2)
- Katz (3)
- Künker (3)
- Stack's (2)
- WAG (1)
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 декабря 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск