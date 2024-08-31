Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1912 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 501,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Где продать?
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