Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1912 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 703,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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