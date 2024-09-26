Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1912 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1912 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1912 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 703,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 1/2 марки 1912 D на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 1/2 марки 1912 D на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1912 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1912 D на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Где купить?
Германия 1/2 марки 1912 D на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1912 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск