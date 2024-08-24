Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1912 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,709,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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