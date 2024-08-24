1/2 марки 1912 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность PROOF (1)