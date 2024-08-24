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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1912 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1912 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1912 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,709,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1912 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 1/2 марки 1912 A на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1912 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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