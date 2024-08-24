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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1911 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1911 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1911 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 418,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23574 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 18 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Stack's - January 18, 2021
Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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