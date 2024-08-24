Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1911 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 418,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23574 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 18 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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