Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1911 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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