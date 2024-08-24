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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1911 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1911 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1911 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 320 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Heritage - January 25, 2018
Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Heritage - January 25, 2018
Продавец Heritage
Дата 25 января 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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