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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1911 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1911 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1911 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 376,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 E на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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