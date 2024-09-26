Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1911 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 376,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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