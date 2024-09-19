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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1911 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1911 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1911 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,710,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 260 EUR. Торги состоялись 2 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1911 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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