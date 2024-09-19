Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1911 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,710,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 260 EUR. Торги состоялись 2 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF62 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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