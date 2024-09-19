1/2 марки 1911 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1911 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 260 EUR. Торги состоялись 2 марта 2019.

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