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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1909 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1909 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1909 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 607,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1909 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 350 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Stack's - June 2, 2022
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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