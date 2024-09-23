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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1909 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1909 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1909 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 999,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1909 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Heritage - April 23, 2018
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1909 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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