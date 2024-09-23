Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1909 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 999,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1909 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1347 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 27 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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