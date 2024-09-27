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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1909 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1909 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1909 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,001,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1909 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2232 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1909 D на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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