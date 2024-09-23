Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1909 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,404,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1909 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4439 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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