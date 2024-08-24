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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1908 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1908 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1908 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,309,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Германия 1/2 марки 1908 J на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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