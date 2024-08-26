Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1908 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4520 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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