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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1908 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1908 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1908 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4520 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3319 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3346 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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