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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1908 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1908 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1908 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 591,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4044 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 E на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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