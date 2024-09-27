Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1908 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 591,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4044 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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